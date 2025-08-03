الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترض مسيرة قادمة من اليمن

القبة الحديدية
القبة الحديدية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه اعترض مسيرة أطلقت من اليمن، ما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار في بلدة بني نتساريم بغلاف غزة الجنوبي.

جيش الاحتلال يعترض مسيرة قادمة من اليمن 

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المسيرة اعترضت في أجواء بلدة بني نتساريم.

وكان زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، تعهد قبل أيام باستمرار إسناد غزة، مؤكدا أن إعلانهم عن المرحلة الرابعة من عمليات الإسناد يمثل خطوة ضرورية نتيجة لما وصل إليه الوضع في قطاع غزة.

57 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 27 من طالبي المساعدات

ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي اليمنية إطلاق صواريخ على إسرائيل وشن هجمات على السفن التابعة لإسرائيل وكذلك السفن المتوجهة إليها، وتشدد على استمرار العمليات حتى وقف إسرائيل حرب الإبادة في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

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جيش الاحتلال اليمن جماعة الحوثى غزة

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