ميناء الإسكندرية يحقق طفرة في حركتي السفن والبضائع خلال عام 2024 /2025

نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال عام 2024 /2025، في تحقيق طفرة في معدلات تردد السفن، حيث بلغت معدلات غير مسبوقة بواقع 6932 سفينة، بالمقارنة بعدد 6738 سفينة عام 2023 /2024 ، بنسبة زيادة 2.8% بإجمالي 194 سفينة إضافية.



وفي هذا السياق، تصدرت سفن الصب السائل طليعة السفن التي شهدت ارتفاعًا كبيرا خلال عام 2024/2025، بنسبة زيادة 30.8% تقريبا عن عام 2023/2024، حيث تم استقبال 712 سفينة بالمقارنة بعدد 544 سفينة في العام السابق.

معدلات تردد سفن الصب الجاف

كما شهدت معدلات تردد سفن الصب الجاف بدورها ارتفاعًا خلال عام 2024 /2025، بنسبة زيادة 4.7% تقريبا عن عام 2023/2024، حيث تم إستقبال 1321 سفينة بالمقارنة بـ1261 سفينة في العام السابق.



وأيضا ارتفعت معدلات تردد العبارات بشكل كبير خلال عام 2024 /2025، بنسبة زيادة 2.3% تقريبا عن عام 2023 /2024، تلتها في المرتبة الرابعة سفن الحاويات التي شهدت تزايدًا بنسبة بلغت 1%.



فيما ارتفعت حركة السياحة بميناء الأسكندرية، حيث تم استقبال أكثر من 33 ألف راكب خلال عام 2024/2025 بزيادة قدرها 8% عن العام السابق.



وفي سياق متصل، تم تحقيق زيادة أخرى غير مسبوقة في معدلات تداول البضائع بمختلف أنواعها حيث حقق مينائي الأسكندرية والدخيلة حجم تداول بلغ 74.8 مليون طن بضائع خلال عام 2024/2025 بنسبة زيادة بلغت 14% عن العام السابق بفارق 9.2 مليون طن. وقد ارتفعت نسبة الصادرات بأكثر من 17%.

وقد سجلت بضائع الصب السائل أكثر أنواع البضائع التي شهدت تزايدًا كبيرا خلال عام 2024/2025 بنسبة زيادة 50%، حيث بلغت 10.2 مليون طن بالمقارنة بـ6.8 مليون طن في عام 2023/2024.



كما شهدت كميات تداول بضائع الصب الجاف تزايدا ملحوظًا أيضًا، حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2024/2025 حوالي 30.6 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول بضائع الصب الجاف في العام السابق والبالغ 27.5 مليون طن بنسبة زيادة 12%.

أعداد الحاويات المتداولة

وقد احتلت البضائع العامة المرتبة الثالثة من حيث حجم التداول والذي بلغ 8.5 مليون طن خلال عام 2024/2025 بنسبة زيادة 10% عن عام 2023/2024، أما من حيث أعداد الحاويات المتداولة خلال نفس الفترة فقد بلغت 2.3 مليون حاوية مكافئة مقارنةً بعدد الحاويات المكافئة في العام السابق والبالغ عددها 2 مليون طن بنسبة زيادة 12%.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تنفيذ هيئة ميناء الأسكندرية لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وما شهده الميناء من تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة وكذا حرص هيئة ميناء الأسكندرية على تحقيق الاحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية، وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد واتباع العاملين بالهيئة لسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها، ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء مع المحافظة المستمرة على البيئة والإلتزام الكامل بمحددات السلامة والصحة المهنية والإستجابة الفورية لأية متطلبات أو تطويرات في الأداء من شأنها تحقيق رؤية مصر 2030 نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.

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