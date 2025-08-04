وكيل رياضة الدقهلية تتابع اللجان الانتخابية بمراكز الشباب (صور)

ترأست الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماع لجنة غرفة العمليات المركزية بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية بـ مجلس الشيوخ، من اللجان الانتخابية بـ مراكز الشباب على مستوى الإدارات الفرعية منذ ساعات الصباح الأولى، والاطمئنان على بدء أعمال تصويت الناخبين بجميع اللجان الفرعية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان بمراكز الشباب، في أول أيام إجراء الانتخابات والتي تستمر على مدار يومين.

وكيل وزارة الشباب والرياضة تتابع اللجان الانتخابية

حضر اجتماع غرفة العمليات المركزية، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتورة داليا الجنزوري القائم بأعمال مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وناجي اسماعيل مدير المركز الإعلامي، وحسام مصطفى مدير إدارة الأزمات والكوارث، وسامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية، ومحمد فتحي معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، والدكتورة غادة السيد منسق الكيانات الشبابية، وإنجي حسن مسئول برلمان الشباب، ونسمه كمال الدين رفعت مسئول برلمان الطلائع، والسيد منصور مسئول برلمان الشباب، ومنى كمال عوض، وأماني محمد ابراهيم مسئولا الإعلام بالإدارة..

توفير كافة التسهيلات داخل مقرات اللجان الانتخابية بمراكز الشباب

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال الاجتماع على توفير كافة التسهيلات داخل مقرات اللجان الانتخابية بمراكز الشباب، على مستوى محافظة الدقهلية، وهم 10 مقرات لجان فرعية، وعدد 1 لجنة عامة، وذلك تحسبًا لحدوث أى طوارئ والمتابعة المستمرة من السادة مديري الإدارات الفرعية التى يقع في نطاق إدارتهم اللجان الانتخابية بمراكز الشباب، بالإضافة إلى التوثيق الإعلامي لكافة الفعاليات داخل مقرات اللجان الانتخابية بمراكز الشباب.

الإبلاغ عن أى أحداث طارئة، لسرعة اتخاذ الإجراءات

كما وجهت الدكتورة منى عثمان وكيل شباب الدقهلية ، جميع مسئولي غرف العمليات المركزية، وكذلك الفرعية بالإدارات الفرعية، الإبلاغ عن أى أحداث طارئة، لسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل غرفة العمليات المركزية بالديوان، مشيرة إلى استمرار التعاون والتنسيق والاتصالات فيما بين الجميع وبذل أقصى الجهود من أجل خروج الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة محافظة الدقهلية.

يأتي اجتماع غرفة العمليات المركزية بالديوان، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب.

انطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 ألاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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