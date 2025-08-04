منهم قائد الفراعنة، الدولي لليد يسلط الضوء على 8 لاعبين بمونديال مصر

كرة اليد، سلط الاتحاد الدولي لكرة اليد الضوء على استضافة مصر لبطولة لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

ونشر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي تقريرا عن البطولة والنجوم المنتظر تألقهم ومن بينهم يوسف عبد الغني قائد منتخب مصر للناشئين والمحترف في صفوف نادي بيونتي جينيل الإسباني.

وفي تقريره، ألقى الاتحاد الدولي الضوء على 8 لاعبين من مختلف المنتخبات المشاركة في البطولة يجب متابعتهم في منافسات الحدث العالمي في مصر، ومن بينهم قائد منتخب مصر للناشئين، وأيضا ألجوس أنزيتش لاعب سلوفينيا، ونيكولا روجانوفيتش لاعب السويد، وأندري إيرلنجنسون لاعب أيسلندا، ودوردي دراسكو لاعب صربيا، وكويم روكاس لاعب إسبانيا، وماساتو أوهاشي لاعب اليابان، ويوني بيرابو لاعب فرنسا.

وذكر الاتحاد الدولي في تقريره أن منتخب مصر بطل نسخة 2019 في مقدونيا الشمالية وصاحب المركز الرابع في النسخة السابقة بكرواتيا، يُعد واحدا من ضمن المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، خاصة وأن أبطال إفريقيا سيخوضون المنافسات على أرض مصر ووسط جماهيرهم.

وأكد التقرير أن يوسف عبد الغني قائد منتخب مصر تحت 19 عاما قاد بلاده لتحقيق لقب البطولة الأفريقية في عام 2024 بعد عودة رائعة أمام منتخب تونس في النهائي بنتيجة 30-27.

كما أنه تواجد ضمن قائمة منتخب الشباب الذي حصل على المركز السادس في بطولة العالم 2025 ببولندا وكان ضمن أصغر اللاعبين في قائمة مصر.

وأعلن نادي بوينتي جينيل الإسباني، مؤخرا تعاقده مع يوسف عبد الغني، قادمًا من نادي نيم الفرنسي "الفريق الثاني".

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

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