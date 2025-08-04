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حوادث

إحالة 8 أشخاص طرفي مشاجرة بالأسلحة في السلام للمحاكمة الجنائية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة السلام بإحالة 8 أشخاص طرفي مشاجرة للمحاكمة الجنائية. 

المشاجرة أسفرت عن إصابة 4 من الطرف الأول بسحجات وكدمات، وإصابة اثنين من الطرف الثاني بسحجات وكدمات، بسبب خلافات بينهم على إحدى الشقق.

واعترف المتهمون بأن الشقة محل النزاع هي ميراث، أراد أحد الأطراف الاستحواذ عليها لنفسه دون الآخرين، فنشبت المشاجرة بينهم واستخدموا فيها الأسلحة النارية والبيضاء.

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا باندلاع مشاجرة ووقوع مصابين بدائرة القسم.


وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين: طرف أول: 8 أشخاص، 4 منهم مصابون بسحجات وكدمات، طرف ثان: 4 أشخاص، و2 منهم مصابون بسحجات وكدمات، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم على إحدى الشقق السكنية.
وكشفت التحريات أن الطرفين تعدوا على بعضهم البعض، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض وعصا خشبية وزجاجات فارغة استخدمت في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لنفس السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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