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حوادث

تجديد حبس 8 أشخاص بتهمة التشاجر وحيازة أسلحة في السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس 8 أشخاص طرفي مشاجرة أسفرت عن إصابة 4 من الطرف الأول بسحجات وكدمات، وإصابة اثنين من الطرف الثاني بسحجات وكدمات، بسبب خلافات بينهم على إحدى الشقق، 15 يوما على ذمة التحقيق.

واعترف المتهمون بأن الشقة محل النزاع هي ميراث، أراد أحد الأطراف الاستحواذ عليها لنفسه دون الآخرين، فنشبت المشاجرة بينهم واستخدموا فيها الأسلحة النارية والبيضاء.


إصابة 6 أشخاص في مشاجرة 


وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي  قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا باندلاع مشاجرة ووقوع مصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول 8 أشخاص، 4 منهم مصابون بسحجات وكدمات، طرف ثان 4 أشخاص، 2 منهم مصابين بسحجات وكدمات، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم على إحدى الشقق السكنية.

وكشفت التحريات أن الطرفين تعدوا على بعضهم البعض، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض وعصا خشبية وزجاجات فارغة استخدمت في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة

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