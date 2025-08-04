رئيس غرفة الجيزة التجارية يدلي بصوته ويدعو جموع المصريين للمشاركة في الانتخابات

أدلى المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بلجنته الانتخابية بالمدرسة القومية بالعجوزة بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبًا وطنيًا، وتجسّد التزامًا شعبيًا بحماية الدولة وتعزيز استقرارها، في ظل ما يشهده الوطن من تحولات سياسية واقتصادية وتنموية عميقة.

صوتنا أمانة.. ومشاركتنا واجب وطني لترسيخ الاستقرار واستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة

وفي تصريحاته عقب الإدلاء بصوته، أكد «الشاهد» أن نزول المواطنين إلى لجان الاقتراع لا يُعد مجرد ممارسة ديمقراطية، بل هو تأكيد عملي على وعي المصريين بأهمية دورهم في دعم استقرار الوطن، والمساهمة في بناء مستقبله، والتصدي لأي محاولات تستهدف وحدته أو التشكيك في مؤسساته.

وأشار «الشاهد» إلى أن الانتخابات تُعد إحدى أهم أدوات المشاركة المجتمعية، وصورة من صور الشراكة الحقيقية بين المواطن والدولة، لافتًا إلى أن الصوت الانتخابي هو تعبير عن الرأي، وموقف وطني، وخطوة في مسار الإصلاح والتنمية.

كما شدّد الشاهد على أن الإقبال على صناديق الاقتراع يحمل رسائل متعددة، في مقدمتها أن المصريين يدركون حجم التحديات، ويتمسكون بخيار الاستقرار والعمل، ويقفون بثبات خلف دولتهم ومؤسساتها، مهما بلغت صعوبة المرحلة.

وأشاد رئيس غرفة الجيزة التجارية بما لمسه من تنظيم دقيق للعملية الانتخابية داخل اللجان، والدور الوطني المسؤول الذي تقوم به قوات الشرطة ورجال القضاء، وجميع الجهات المعنية بتأمين الانتخابات، مثمنًا الجهود المبذولة لضمان نزاهة وشفافية العملية، بما يليق بثقة المواطنين وتاريخ الدولة المصرية.

وفي ختام تصريحاته، وجّه رئيس غرفة الجيزة التجارية دعوة صادقة إلى جموع المصريين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن كل صوت يُدلي به المواطن هو رسالة دعم للاستقرار، وتجديد للثقة في الدولة، وخطوة حقيقية نحو بناء وطن قوي، وآمن، ومتقدم.

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