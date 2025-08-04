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ثقافة وفنون

وزارة الثقافة تطلق فعاليات توعوية لدعم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

وزارة الثقافة المصرية
وزارة الثقافة المصرية

 أطلقت وزارة الثقافة فعاليات مكثفة في مختلف المواقع الثقافية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنفذ الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة من الندوات والمحاضرات ولقاءات توعوية، بهدف ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي الديمقراطي لدى المواطنين.

 

فعاليات توعوية لدعم المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ

 وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار الدور التنويري الذي تضطلع به الوزارة، مشيرًا إلى أن الفعاليات تتناول أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها حقًا دستوريًا كفله القانون، إلى جانب مفاهيم المواطنة والانتماء، وأثر المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني، مع التأكيد على المسؤولية المجتمعية والحق في الاختيار الحر كركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن.

وأوضح وزير الثقافة أن اللقاءات التثقيفية تتضمن تقديم شرح لطبيعة ودور مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية من غرفتي البرلمان المصري، وأحد المؤسسات الدستورية التي تسهم في دعم مسار التشريع وتعزيز الحوار المجتمعي. كما يختص المجلس بدراسة واقتراح الضمانات المرتبطة بالحريات والحقوق، ومراجعة مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، بما يسهم في رفع جودة التشريعات وكفاءة السياسات العامة.

 

بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للانتخابات 

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد وقّعا بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة في المجالات الثقافية والتوعوية، بهدف تأصيل القيم الوطنية وتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية لدى مختلف فئات المجتمع. ويستهدف البروتوكول نشر المعلومات التثقيفية المرتبطة بالعملية الانتخابية من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات ولقاءات توعوية، مستفيدًا من الإمكانات المتاحة بقطاعات وزارة الثقافة، خاصة قصور الثقافة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

 

انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس للتصويت، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ  428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

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