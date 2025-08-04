السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في مقره الانتخابي بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.
وانطلقت اليوم الإثنين، عملية التصويت الداخلي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وفقا للجدول الزمنى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع المراحل، بما في ذلك الفرز وإعلان النتائج، وسط تطبيق صارم للإجراءات القانونية والضوابط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
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