الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الائتلاف المصري: كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في الصعيد

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية إقبالًا لافتًا من كبار السن على التصويت في محافظات المنيا وقنا وبني سويف، وذلك خلال الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم الإثنين -أول أيام التصويت في الداخل-  وتراوحت نسبة الإقبال بين متوسطة ومتزايدة نسبيًا في العديد من اللجان، خاصة في المناطق الريفية والقرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة.


وكان من أبرز اللجان التي شهدت إقبالًا مرتفعًا:

أولًا: محافظة المنيا

  • اللجنة رقم 320 – مدرسة الشهيد علي وافي الابتدائية، قرية بني عبيد – مركز أبو قرقاص (عدد الناخبين: 18,406)
  • اللجنة رقم 163 – مدرسة منبال الابتدائية الجديدة، قرية منبال – مركز مطاي (عدد الناخبين: 15,929)
  • اللجنة رقم 418 – مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، قرية المحرص – مركز ملوي (عدد الناخبين: 14,113)
  • اللجنة رقم 421 – مدرسة بدر الابتدائية الجديدة، قرية الشرافية – مركز ملوي (عدد الناخبين: 1,918)
  • اللجنة رقم 16 – مدرسة الشهيد علاء محمود عبد العظيم (دمشاو هاشم الابتدائية سابقًا)، قرية دمشاو هاشم – مركز المنيا (عدد الناخبين: 14,331)
  • اللجنة رقم 17 – مدرسة عبد الجابر محمد علي الإعدادية، قرية طوه – مركز المنيا (عدد الناخبين: 17,864)
  • اللجنة رقم 19 – مدرسة دمشير للتعليم الأساسي، قرية دمشير – مركز المنيا (عدد الناخبين: 18,324)
  • اللجنة رقم 11 – الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار – مركز المنيا (عدد الناخبين: 17,626).

ثانيًا: محافظة قنا

 

  • اللجنة رقم 68 – مدرسة نجع العويضات الابتدائية المشتركة، قرية نجع العويضات – مركز قوص

ثالثًا: محافظة القليوبية

  • اللجنة رقم 201 – مدرسة علي بن أبي طالب، قسم ثان شبرا الخيمة

رابعًا: محافظة بني سويف

  • اللجنة رقم 100 – مدرسة نزلة الجندي الابتدائية، مركز الوسطى
  • اللجنة رقم 356 – معهد القضابي الأزهري، مركز الفشن
  • اللجنة رقم 185 – مدرسة الشهيد عبد الحليم الدرباشي، مركز إهناسيا
  • اللجنة رقم 152 – الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا
  • اللجنة رقم 3 – مدرسة بني هارون المشتركة، مركز إهناسيا
  • اللجنة رقم 199 – مدرسة السلام الابتدائية، مركز ببا
  • اللجنة رقم 200 – مدرسة حسن أحمد مبروك الثانوية، مركز ببا

خامسًا: محافظة الجيزة

  • مدرسة الثانوية التجارية بنين – خلف مستشفى إمبابة العام – إمبابة

سادسًا: محافظة القليوبية

  • مدرسة علي بن أبي طالب – قسم ثانٍ شبرا الخيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس الشيوخ الائتلاف المصري لحقوق الانسان مجلس الشيوخ كبار السن اللجان الانتخابية محافظة المنيا محافظة قنا محافظة القليوبية محافظة بني سويف محافظة الجيزة

مواد متعلقة

بهتافات تحيا مصر، استمرار توافد أهالي السلوم على انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

تزايد أعداد الناخبين أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ في مرسى مطروح (صور)

الأكثر قراءة

بعد القبض على البلوجرز، توفيق عكاشة يوجه رسالة قوية لوزارة الداخلية والمحامين

الدولار يتراجع أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

بهتافات تحيا مصر، الناخبون يتبادلون التحية مع السيسي عقب تصويته في انتخابات مجلس الشيوخ

تشمل 18 صنفًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

تراجع 7 جنيهات لهذا النوع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أنا عند ربنا أحسن من ناس كتير، منة فضالي تكشف سر وحدتها وابتعادها عن الأصدقاء

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وزير التموين يدلي بصوته بمدرسة الشهيد أحمد محمود بالقاهرة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تشمل 18 صنفًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"الإفتاء" توضح فضل الستر على العصاة وفقا للشريعة الإسلامية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads