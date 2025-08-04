الائتلاف المصري: كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في الصعيد

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية إقبالًا لافتًا من كبار السن على التصويت في محافظات المنيا وقنا وبني سويف، وذلك خلال الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم الإثنين -أول أيام التصويت في الداخل- وتراوحت نسبة الإقبال بين متوسطة ومتزايدة نسبيًا في العديد من اللجان، خاصة في المناطق الريفية والقرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة.



وكان من أبرز اللجان التي شهدت إقبالًا مرتفعًا:

أولًا: محافظة المنيا

اللجنة رقم 320 – مدرسة الشهيد علي وافي الابتدائية، قرية بني عبيد – مركز أبو قرقاص (عدد الناخبين: 18,406)

اللجنة رقم 163 – مدرسة منبال الابتدائية الجديدة، قرية منبال – مركز مطاي (عدد الناخبين: 15,929)

اللجنة رقم 418 – مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، قرية المحرص – مركز ملوي (عدد الناخبين: 14,113)

اللجنة رقم 421 – مدرسة بدر الابتدائية الجديدة، قرية الشرافية – مركز ملوي (عدد الناخبين: 1,918)

اللجنة رقم 16 – مدرسة الشهيد علاء محمود عبد العظيم (دمشاو هاشم الابتدائية سابقًا)، قرية دمشاو هاشم – مركز المنيا (عدد الناخبين: 14,331)

اللجنة رقم 17 – مدرسة عبد الجابر محمد علي الإعدادية، قرية طوه – مركز المنيا (عدد الناخبين: 17,864)

اللجنة رقم 19 – مدرسة دمشير للتعليم الأساسي، قرية دمشير – مركز المنيا (عدد الناخبين: 18,324)

اللجنة رقم 11 – الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار – مركز المنيا (عدد الناخبين: 17,626).

ثانيًا: محافظة قنا

اللجنة رقم 68 – مدرسة نجع العويضات الابتدائية المشتركة، قرية نجع العويضات – مركز قوص

ثالثًا: محافظة القليوبية

اللجنة رقم 201 – مدرسة علي بن أبي طالب، قسم ثان شبرا الخيمة

رابعًا: محافظة بني سويف

اللجنة رقم 100 – مدرسة نزلة الجندي الابتدائية، مركز الوسطى

اللجنة رقم 356 – معهد القضابي الأزهري، مركز الفشن

اللجنة رقم 185 – مدرسة الشهيد عبد الحليم الدرباشي، مركز إهناسيا

اللجنة رقم 152 – الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا

اللجنة رقم 3 – مدرسة بني هارون المشتركة، مركز إهناسيا

اللجنة رقم 199 – مدرسة السلام الابتدائية، مركز ببا

اللجنة رقم 200 – مدرسة حسن أحمد مبروك الثانوية، مركز ببا

خامسًا: محافظة الجيزة

مدرسة الثانوية التجارية بنين – خلف مستشفى إمبابة العام – إمبابة

سادسًا: محافظة القليوبية

مدرسة علي بن أبي طالب – قسم ثانٍ شبرا الخيمة.

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