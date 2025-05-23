الأهلي 2008 يكتسح مودرن سبورت بسداسية في دوري الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزًا كبيرًا على ضيفه مودرن سبورت، بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة دوري الجمهورية على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

جاءت سداسية فوز الأهلي عن طريق محمد صبري شندي وعمر كمال وزياد أيوب وعبد الرحمن رامي مانو وصالح موسى وعمر أبو غزالة، وجاءت ثنائية الضيوف بعد تقدم الأهلي بأربعة أهداف.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر النحاس.

الدفاع: حسن شريف - حمزة الدجوي - عمر كمال - مهند الشامي.

الوسط: سيف أحمد - عبد الرحمن رامي مانو - صالح موسى - محمد صبري شندي - بلال عطية.

الهجوم: زياد أيوب.

وشارك عمر العدوي بدلًا من سيف أحمد، وحسن محمد بدلًا من حسن شريف، ومحمود غالي بدلًا من محمد صبري شندي، وعمر أبو غزالة بدلًا من بلال عطية.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 82 نقطة، جمعها من الفوز في 26 مباراة والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، وخسارة 6 مباريات، لينهي الموسم في المركز الثاني.

وفاز «أهلي 2008» على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، وفاز على لافيينا 5 - 1، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى القناة 5 - 1، وعلى غزل المحلة 4 - 0، وعلى الاتصالات 4 - 1، وعلى زد 5 - 1، وعلى الإنتاج الحربي 6 - 0، وتعادل مع الإسماعيلي 1 - 1 وفاز عليه 3 - 0 بركلات الترجيح، وفاز على المقاولون العرب 2 - 0، وخسر أمام سيراميكا كليوباترا 1 - 2، وفاز على جزيرة الورد 5 - 0، وعلى مودرن سبورت 2 - 1، وعلى الجونة 8 - 1، وعلى فاركو 2 - 0، وعلى وادي دجلة 5 - 1، وعلى سموحة 1 - 0، وخسر أمام إنبي 0 - 4، وفاز على لافيينا 6 - 0، وعلى بتروجت 2 - 1، وعلى القناة 5 - 0، وعلى المحلة 2 - 0، وعلى الاتصالات 3 - 0، وخسر أمام زد 2 - 3، وفاز على الإنتاج الحربي 3 - 0، وخسر أمام الإسماعيلي 2 - 3، وأمام المقاولون 1 - 2، وفاز على سيراميكا 3 - 1، وعلى جزيرة الورد 2 - 0 اعتباريًا، وعلى مودرن سبورت 6 - 2، مسجلًا 107 أهداف مقابل 32 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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