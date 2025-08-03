الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالضغط على نتنياهو لإنهاء حرب غزة

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أكثر من 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق وقعوا على رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوه فيها إلى التدخل والضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل وقف الحرب الجارية في قطاع غزة.

مسؤولون سابقون بأجهزة أمنية عسكرية إسرائيلية يطالبون بوقف حرب غزة

وأوضحت التقارير أن الموقعين على الرسالة ينتمون إلى أجهزة أمنية وعسكرية واستخباراتية سابقة في إسرائيل، مشيرين إلى أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة، ويؤثر سلبًا على صورة إسرائيل وعلاقاتها الدولية.

الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة

وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة، ودعوات متزايدة لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل للصراع.

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ترامب نتنياهو حرب غزة غزة إسرائيل الرئيس الأمريكى

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