وزير الثقافة: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وركيزة أساسية للديمقراطية

أدلى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنته الانتخابية بالهيئة العامة للتنمية الزراعية في حي الدقي.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، مشيرًا إلى أن التصويت الحر هو أحد الحقوق الدستورية التي تُمكّن المواطنين من المساهمة الفعالة في صياغة حاضرهم وصناعة مستقبلهم.

وأوضح وزير الثقافة، أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم الحياة التشريعية، من خلال دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، وتعميق الحوار المجتمعي، وإثراء النقاش حول مشروعات القوانين المحالة إليه، بما يعزز من منظومة التشريع في الدولة المصرية.

بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

ولفت وزير الثقافة إلى أن الوزارة أطلقت عددًا من الفعاليات والندوات التوعوية في مختلف المحافظات، في إطار بروتوكول التعاون القائم مع الهيئة الوطنية للإعلام، بهدف تعزيز الوعي السياسي وترسيخ ثقافة المشاركة لدى المواطنين، وخاصة الشباب، وتأكيد أهمية دورهم في العملية الديمقراطية.

ودعا وزير الثقافة جموع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يُجسد الوعي والانتماء، ويُعبر عن الثقة في المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة.

انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل

وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس للتصويت، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

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