الإثنين 04 أغسطس 2025
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بهجة الطفولة تزين مشهد انتخابات الشيوخ بالشرقية (صور)

انتخابات الشيوخ،
انتخابات الشيوخ، فيتو

انتخابات مجلس الشيوخ 2025،  رغم أنهم خارج قوائم الناخبين، خطف الأطفال الأضواء في مشهد ديمقراطي مبهج أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية، حيث اصطحبهم ذويهم للمشاركة في الأجواء الاحتفالية، حاملين الأعلام وملوّحين بابتسامات بريئة أضفت حيوية على العملية الانتخابية، وسط أجواء من الفرح والأناشيد الوطنية.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، انطلاق التصويت بالشرقية وسط إجراءات مشددة (صور)

 انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

بهجة الطفولة تزين مشهد انتخابات الشيوخ بالشرقية،فيتو
بهجة الطفولة تزين مشهد انتخابات الشيوخ بالشرقية،فيتو

انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية 

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ  428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة  الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

بهجة الطفولة تزين مشهد انتخابات الشيوخ بالشرقية،فيتو
بهجة الطفولة تزين مشهد انتخابات الشيوخ بالشرقية،فيتو

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي  تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

انتخابات الشيوخ 2025

ويجرى التصويت داخل  8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو  10 آلاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

بهجة الطفولة تزين مشهد انتخابات الشيوخ بالشرقية،فيتو
بهجة الطفولة تزين مشهد انتخابات الشيوخ بالشرقية،فيتو

وتجرى الانتخابات بمتابعة  18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

انتخابات مجلس الشيوخ،فيتو
انتخابات مجلس الشيوخ،فيتو

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

انتخابات مجلس الشيوخ،فيتو
انتخابات مجلس الشيوخ،فيتو
انتخابات مجلس الشيوخ،فيتو
انتخابات مجلس الشيوخ،فيتو
انتخابات مجلس الشيوخ،فيتو
انتخابات مجلس الشيوخ،فيتو
انتخابات مجلس الشيوخ،فيتو
انتخابات مجلس الشيوخ،فيتو

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات  اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة  لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة  لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة  تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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