بهتافات تحيا مصر، الناخبون يتبادلون التحية مع السيسي عقب تصويته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥، التي تجري داخل مصر اليوم وغدا الثلاثاء، وتم الإدلاء في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.

وقدم العشرات من الناخبين بمحيط لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة التحية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهتافات تحيا مصر وحاملين صور السيسي والأعلام المصرية.

وانطلقت اليوم الإثنين، عملية التصويت الداخلي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وفقا للجدول الزمنى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات

وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع المراحل، بما في ذلك الفرز وإعلان النتائج، وسط تطبيق صارم للإجراءات القانونية والضوابط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

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