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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع انتخابات مجلس الشيوخ مع المحافظين

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

تابعت  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم، سير العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك عقب الانتهاء من الإدلاء بصوتها في لجنة مدرسة مدينتي للغات، وذلك عبر مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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 وأجرت وزيرة التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات مع عدد من السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس للاطمئنان على فتح جميع اللجان فى مواعيدها المحددة وإقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.

 

وأشار المحافظون خلال تواصلهم مع الدكتورة منال عوض إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد من الناخبين على اللجان من كافة الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.

 

 وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تذليل أى عقبات قد تواجه المواطنين أو القائمين على  العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق للمحافظات وكذا تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للناخبين وخاصة من كبار السن وذوي الهمم.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار المتابعة من السادة المحافظين لسير العملية الانتخابية حتي نهاية أعمال التصويت في اليوم الأول، لافتة إلى أهمية التواصل المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع المراكز المختلفة بالمحافظات لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية على مدار اليوم.

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