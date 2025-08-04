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سياسة

أمين عام حزب الجبهة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

أمين عام حزب الجبهة
أمين عام حزب الجبهة الوطنية، فيتو

أدلى السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني.

المشهد الانتخابي الحالي

وقال القصير: إن المشهد الانتخابي الحالي يعكس زخمًا ديمقراطيًا كبيرًا، ويؤكد وعي الشارع المصري بأهمية الحفاظ على الاستقرار، والمشاركة في دعم مسيرة الدولة، مشيرًا إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب ويحرص على تمكينهم سياسيًا، إلى جانب دعم المرأة وتعزيز دورها.

وأكد أن الدولة المصرية تسع الجميع، وأن صوت المواطن أمانة يجب أن تُؤدى بصدق، داعيًا جموع المصريين إلى النزول والمشاركة، قائلًا: “انزل وشارك، اختار الأصلح، صوتك لمن يستحق أن يؤدي الأمانة”.

وحدة الصف الداخلي

وأضاف: “كل صوت يوضع في الصندوق هو خنجر في صدر الجماعات الإرهابية، ورسالة قوية تؤكد وحدة الصف الداخلي”، مشددًا على أن مشاركة الشباب والمرأة تمثل الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات، وتعكس التكاتف الشعبي خلف الدولة.

وأوضح الأمين العام أن المنافسة تجري بشرف، وأن مرشحي الحزب تم اختيارهم وفق معايير موضوعية وشفافة، ويعبّرون عن أطياف فكرية متعددة تحت راية الوطن، مؤكدًا أن الانتخابات تشهد مشاركة واسعة تُبرز حالة من التنوع والانفتاح السياسي.

واختتم القصير تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الشعب المصري قال فيها: “انزل وشارك.. ليك دور، ووجودك في المشهد هو رسالة للعالم بأن المصريين ملتفون حول قيادتهم السياسية، ويدعمون جهود الدولة في الداخل والخارج، وخاصة في ما تبذله مصر من أدوار إقليمية مهمة، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية.”

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