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أخبار مصر

الأعلى للجامعات يبحث مقترح تخصيص منح دراسية للطلاب الأفارقة

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

 عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من  رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من بينها تقرير اللجنة المعنية بوضع آليات ومعايير لمتابعة أداء المجلات العلمية بالجامعات المصرية؛ وذلك بهدف الارتقاء بتصنيف هذه المجلات، واعتمادها كمؤشرات استرشادية يتم العمل بها اعتبارًا من بدء الدورة (16) للجان العلمية.

 

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المعنية بشأن تنفيذ ورش عمل في مجال التعلم الإلكتروني، والموجهة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك في إطار دعم وتطوير قدراتهم في استخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.

 

مؤشر النزاهة الأكاديمية

 واستعرض المجلس تقريرًا مقدمًا من وحدة المكتبة الرقمية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، حول مؤشر النزاهة الأكاديمية وأثرها على البحث العلمي، وأوصى المجلس بإحالة التقرير إلى اللجنة المشكلة لدراسة تحديات البحث العلمي، وذلك لدراسة مؤشر النزاهة العلمية الجديد (RI²) وتحليل تأثيره على الجامعات المصرية، مع تقديم مقترح آليات للتعامل مع تلك الممارسات.

وأحيط المجلس علمًا بكتابي جامعتي أسوان والأقصر بشأن مقترح تخصيص عدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقة، مع التوصية بمخاطبة رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، كما تقرر مخاطبة الجامعات لموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيان عن المنح التي تقدمها للطلاب الوافدين.

كما أحيط المجلس علمًا بمقترح جامعة سوهاج بشأن الموافقة على الإعلان عن فتح باب التقدم لمشروعات بحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، وذلك في مجال "توطين صناعة الألبان في مصر"، في إطار دعم البحث العلمي المرتبط بالأولويات القومية والتنمية الصناعية.
 

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