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حوادث

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة: أحجام مرورية متحركة وسط مرونة نسبية في الشوارع

زحام مرورى
زحام مرورى

 شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 حالة من السيولة النسبية في معظم الطرق مع أحجام مرورية متحركة نتيجة زيادة الأحمال، وسط انتشار أمني مروري مكثف لتيسير الحركة وضبط المخالفات.

 السيولة على المحاور الرئيسية

سجلت المحاور الحيوية في القاهرة والجيزة انتظامًا نسبيًا في حركة المركبات، خاصة في: محور 26 يوليو القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان.، والطريق الدائري في قطاعات السلام والمعادي والمرج، وكورنيش النيل من المعادي حتى وسط البلد، ومحور المشير طنطاوي باتجاه القاهرة الجديدة.

كما ظهرت سيولة مرورية ملحوظة أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين، وسط انتشار الخدمات المرورية وفرق الإغاثة.

مناطق الكثافات والتباطؤ

ورصدت المتابعة الأمنية، وجود كثافات مرورية في عدد من المناطق نتيجة زيادة الأحمال وأعمال إنشاء: شارع الهرم وتحديدًا في تقاطعات المريوطية والعريش والطالبية بسبب أعمال المترو، وكوبري القبة ونفق الأزهر ظهرت بهما كثافات متحركة، وميدان المؤسسة والطريق الزراعي شهد تباطؤًا للقادمين من شبرا الخيمة باتجاه رمسيس.

كما تباطئت حركة السيارات بشارعى شبرا مصر ورمسيس وكوبرى الجلاء وكوبرى عباس بالاضافة إلى شوارع وسط البلد نتيجة زيادة الأحمال.

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 جهود الإدارة العامة للمرور

دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة والدوريات الراكبة لتأمين الطرق، وتم تنفيذ حملات لرصد المخالفات، أسفرت خلال الـ24 ساعة عن ضبط مخالفات تجاوز سرعة، مخالفات قيادة بدون ترخيص، إزالة حالات انتظار مخالف.

وتواصل الإدارة جهودها في مراقبة الطرق عبر الكاميرات وغرف العمليات، مع استقبال البلاغات على الخط الساخن 01221110000 على مدار الساعة.

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