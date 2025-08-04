ختام فعاليات تجربة بحثية لتعزيز فهم رحلة العميل في سوق تجارة الإلكترونيات

اختتمت فعاليات تجربة بحثية استمرت 4 أشهر بين راية للإلكترونيات وكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث أتاحت التجربة للطلاب فرصة رصد وتحليل رحلة العميل عبر مختلف قنوات البيع التقليدية والرقمية، بداية من مرحلة الوعي بالعلامة التجارية، مرورًا بتجربة الشراء، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع، وذلك لتعزيز فهم رحلة العميل في سوق تجارة الإلكترونيات.

حلول قنوات البيع الموحدة

كما ركزت الدراسة على حلول قنوات البيع الموحدة (Omni-Channel) لتقديم تجربة شراء متكاملة حيث تم تنفيذ المشروع كجزء من مشروع تخرج طلاب الكلية، تحت إشراف د. أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور معتز درويش، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث مكّنت التجربة الطلاب من فهم سلوك المستهلك وآليات السوق، مما عزز معرفتهم بقطاع تجارة الإلكترونيات في بيئة تنافسية متطورة.

أكد باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لراية للتجارة، أن هذه التجربة أتاحت للطلاب فرصة التعرف المباشر على قطاع التجارة والتفاعل مع قنوات البيع المختلفة، مما ساهم في تقريب التجربة العملية من المفاهيم الأكاديمية موضحا بأن مثل هذه المبادرات تعزز من مهارات الأجيال القادمة وتدعم بناء كوادر مهنية مؤهلة لتحديات السوق كما أتاح هذا التعاون المثمر كذلك فرصة حقيقية للاستفادة من زخم الأفكار المتجددة التي يحملها الشباب المدعوم بالخبرة الأكاديمية الحديثة.

وقال د. أيمن إسماعيل: تمثل رحلة العميل أحد أهم المحاور التي تحتاج الشركات إلى دراستها لفهم كيفية اتخاذ المستهلكين قراراتهم الشرائية وتجارة الإلكترونيات عبر قنوات البيع المختلفة. وقد أتاح هذا التعاون مع راية للإلكترونيات لطلابنا فرصة تحليل مراحل رحلة العميل، بدءًا من مرحلة التوعية بالعلامة التجارية، حيث يتعرض العميل لأول مرة لرسائل التسويق، مرورًا بمرحلة الاهتمام واتخاذ قرار الشراء، وصولًا إلى تقييم التجربة عبر خدمات ما بعد البيع".

تمكين الطلاب من التفاعل

أضاف د. معتز درويش أن ما يميز هذه الدراسة هو تمكين الطلاب من رصد تفاعل العملاء مع القنوات الرقمية والتقليدية، وفهم التكامل بينهما ضمن استراتيجية قنوات البيع الموحدة، مما يعزز فهمهم لكيفية بناء تجربة عميل سلسة ومترابطة. كما شملت التجربة تحليل عمليات البيع عبر الإنترنت والمتاجر، واستراتيجيات تقسيم العملاء (Segmentation) والاستهداف الفعّال وفقًا لأنماط الشراء المختلفة، مما يمنح الطلاب خبرة مباشرة في آليات السوق الحقيقية.

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