الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اصطفاف المواطنين أمام لجان مصر القديمة وكوم غراب وعين الصيرة

انتخابات الشيوخ،فيتو
انتخابات الشيوخ،فيتو

شهدت اللجان الانتخابية في عدد من اللجان بمدارس مصر القديمة وكوم غراب وعين الصيرة، اصطفاف الناخبين  للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

 

 تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ 

 

وانطلقت اليوم عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتستمر على مدار يومي 4 و5 أغسطس، ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس 2025.

 

 

مواعيد انتخابات الإعادة 

 

وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، ويعقبها التصويت بالداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة النهائية وتُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر المقبل.

ويُدلي الناخبون بأصواتهم في 8 آلاف و825 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية.

 

27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة

 

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة، فيما جرى تخصيص 125 لجنة فرعية بالطوابق الأرضية لتسهيل التصويت على كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، ووفق أعلى معايير الشفافية، مشددة على أهمية المشاركة باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لكل مواطن مُدرج في قاعدة بيانات الناخبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس الشيوخ النظام الفردى القوائم طريقة التصويت النتائج

مواد متعلقة

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وزير التعليم يصوت في لجنة مدرسة رشيد الابتدائية بمصر الجديدة (صور)

محافظ مطروح يتابع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ من غرفة العمليات (صور)

السيدات والشباب يتصدرون المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة نصر 2025 (فيديو وصور)

إطلاق الزغاريد أثناء مشاركة السيسي في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

بهتافات تحيا مصر، الناخبون يتبادلون التحية مع السيسي عقب تصويته في انتخابات مجلس الشيوخ

بعد القبض على البلوجرز، توفيق عكاشة يوجه رسالة قوية لوزارة الداخلية والمحامين

رقص وأغاني وطنية أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة نصر والتجمع (فيديو وصور)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

تشمل 18 صنفًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

العثور على الممثل الكوري سونغ يونغ كيو ميتًا داخل سيارته

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وزير التموين يدلي بصوته بمدرسة الشهيد أحمد محمود بالقاهرة

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تشمل 18 صنفًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

ارتفاع التفاح وانخفاض العنب، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"الإفتاء" توضح فضل الستر على العصاة وفقا للشريعة الإسلامية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads