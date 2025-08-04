انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اصطفاف المواطنين أمام لجان مصر القديمة وكوم غراب وعين الصيرة

شهدت اللجان الانتخابية في عدد من اللجان بمدارس مصر القديمة وكوم غراب وعين الصيرة، اصطفاف الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلقت اليوم عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتستمر على مدار يومي 4 و5 أغسطس، ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس 2025.

مواعيد انتخابات الإعادة

وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، ويعقبها التصويت بالداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة النهائية وتُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر المقبل.

ويُدلي الناخبون بأصواتهم في 8 آلاف و825 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية.

27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة، فيما جرى تخصيص 125 لجنة فرعية بالطوابق الأرضية لتسهيل التصويت على كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، ووفق أعلى معايير الشفافية، مشددة على أهمية المشاركة باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لكل مواطن مُدرج في قاعدة بيانات الناخبين.

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