الإثنين 04 أغسطس 2025
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أخبار مصر

95 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات بورسعيد اليوم

قطار
قطار
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اعتذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم، وحذرت  قائدي القطارات من مخالفة تعليمات التشغيل، والخاصة بمراجعة القطارات والتأكد من تشغيل جهاز “الآي تي إس”.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، انتظام حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية، اليوم، مشددا على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة. 

كما شدد الوزير على ضرورة اتباع تعليمات التشغيل وتطبيقها بما يعود بالنفع على الجميع.

تأخيرات قطارات السكك الحديدية على الخطوط

وتوقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي نظرًا لارتفاع درجة الحرارة.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، ٦٠ دقيقة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.    

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:  

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات ٣٠ دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط ٥٥ دقيقة.

أسيوط / أسوان ٥٥ دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

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