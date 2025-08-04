أسعار حفل حسين الجسمي وأحمد سعد في التجمع الخامس

يحيي الثنائي حسين الجسمي وأحمد سعد حفلا غنائيا كبيرا بالتجمع الخامس يوم 8 أغسطس الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل أحمد سعد وحسين الجسمي

وكشفت الشركة المنظمة لحفل حسين الجسمي واحمد سعد عن أسعار التذاكر وبدأت من 3000 جنيه وحتي 10000 جنيه

ورد المطرب أحمد سعد على سيل الانتقادات التي طالته مؤخرًا بسبب إطلالاته الغريبة في عدد من حفلاته الغنائية

وقال أحمد سعد خلال مداخلة هاتفية مثيرة للجدل مع الإعلامي شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة MBC مصر، "الناس بتطلع تنتقدني، بس هي في الحقيقة بتحب المطرب يبقى غريب، مستنية منه لوك مختلف، مش بالشكل الطبيعي أو التقليدي".

أحمد سعد: "مش هلبس كده في حياتي العادية"

وأوضح الفنان أن اختياراته الغريبة في اللبس ليست جزءًا من حياته اليومية، بل تتعلق بطبيعة عمله كفنان استعراضي، مضيفًا: "أنا لو مش مطرب، عمري ما هلبس اللبس الغريب ده، لكن على المسرح الناس بتحب تشوف حاجة مش معتادة".

أحمد سعد: "أنا إنسان طبيعي.. مش من القمر"

واختتم أحمد سعد مداخلته برسالة لجمهوره قائلًا: "أنا مش بني آدم من القمر.. أنا إنسان طبيعي، وبعمل اللي الناس بتحب تشوفني به.. الغرابة جزء من شغلي مش من شخصيتي"

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