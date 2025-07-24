أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب ألهمني وموسم صيف 2025 هو الأقوى منذ 10 سنين

أشاد الفنان أحمد سعد بانتعاش موسم صيف 2025 في سوق الأغاني، مؤكدًا أنه لم يشهد مثل هذا الحراك الموسيقي منذ أكثر من عقد من الزمن، مشيرًا إلى أن ألبوم عمرو دياب الأخير كان بمثابة دافع له لتقديم أفكار موسيقية جديدة ومختلفة.

أحمد سعد:"موسم الأغاني منتعش بشكل غير مسبوق"

وقال أحمد سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر مع الإعلامي شريف عامر:"بقالنا مش أقل من 10 سنين ما شفناش موسم صيف بالانتعاشة دي، فيه ألبومات كتير نزلت وكلها مميزة".

وأشاد سعد بإسهامات نجوم كبار أمثال رامي جمال وتامر حسني، مؤكدًا أن الساحة شهدت تنافسًا فنيًا راقيًا هذا العام.

"ألبوم عمرو دياب مختلف.. وخلاني أشتغل في حتة لوحدي"

وأكد أحمد سعد أن ألبوم عمرو دياب الجديد جاء مختلفًا على مستوى المحتوى والتجربة، مشيرًا إلى أنه ألهمه للعمل على مشروع غنائي أكثر جرأة.

أحمد سعد: قررت أشتغل في حتة لوحدي وألبوم الهضبة خلاني أفكر في أفكار جديدة"

وأضاف أحمد سعد ممازحًا:"أنا بحب استهبل في حتة لوحدي وقلت لعمرو دياب يطلع معايا في الفيديو... وهو نجم كبير وعنده معجبين وشجعني على الفكرة".

وأكد أن علاقته بـ"الهضبة" قائمة على الصداقة والدعم المتبادل، مشيرًا إلى أن الفكرة القادمة قد تجمع بينهما في عمل غنائي مصور.

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