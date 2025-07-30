بعد تراجع الدولار، مدبولي: حان الوقت ليشعر المواطن بانخفاض الأسعار وخطة فورية للتنفيذ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الوقت قد حان لأن يشعر المواطن بتراجع حقيقي ومستدام في الأسعار، وذلك في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما يوفر بيئة مواتية لخفض تكلفة السلع والمنتجات.

وخلال اجتماع حكومي ناقش أوضاع السوق المحلية، وجّه مدبولي اتحاد الغرف التجارية بوضع خطة فورية لتخفيض الأسعار، مؤكدًا أن هناك اجتماعًا مرتقبًا في نهاية الأسبوع المقبل لعرض هذه الخطة، بهدف بدء تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس الوزراء:"نريد أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع، وأن يرى تحسنًا ملموسًا في الأسعار، خاصة في السلع الأساسية والمنتجات اليومية".

وأشار مدبولي إلى أن الدولة قامت بإجراءات اقتصادية صعبة خلال السنوات الماضية من أجل إعادة التوازن للأسواق، ومع بدء تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن المرحلة القادمة يجب أن تشهد نتائج مباشرة يشعر بها المواطن وتنعكس على حياته اليومية.

وأوضح أن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ خطة الغرف التجارية، وستوفر الدعم اللازم لتذليل العقبات أمام التجار والمستوردين والمصنعين، لضمان خفض الأسعار وضبط الأسواق.

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