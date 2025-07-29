محمد عادل فتحي يكتب: دوري جديد.. ملاحظات ما بعد القرعة

دوري جديد ينطلق بعد أيام نتمناه موسما سعيدا على كامل منظومة الكرة المصرية ونحظى فيه بأعلى درجات المتعة والمنافسة والقوة والعدالة بين كل الأندية، وأن نتفرغ لكرة القدم وتطويرها وإعلاء قدر مسابقة الدوري المصري التي أراها الأقوى والأعرق في المنطقة وستظل كذلك، وأن تختفي المشاكل والأزمات التي تبعدنا عن مسارنا الحقيقي.



وحسنا فعلت رابطة الأندية المصرية في انطلاقة نراها بشرة خير لما هو قادم بإعلان قرعة الدوري وكأس الرابطة بالمواعيد وإعلام الأندية باللائحة وتحديد الملاعب منذ بداية الدوري وحتى نهاية المرحلة الأولى والتأكيد على إقامة قرعة منفصلة للمرحلة الثانية الحاسمة وهو ما يؤكد أن الرابطة استمعت للشكاوى وتحاول تدارك أخطاء الموسم الماضي.



العمل على تأكيد الإيجابيات وتلافي السلبيات أمر جيد ويحسب لرابطة الأندية وعلى الجميع أن يتكاتف لإنجاح الموسم من بدايته لنهايته وأن تستكمل الرابطة ما بدأته بتوضيح كافة اللوائح ويلتزم الجميع بما جاء فيها طالما تمت الموافقة، وحتى لا ندخل في قيل وقال وسط المنافسات التي ستكون شرسة بموسم استثنائي من كل الجوانب.

حضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة القرعة رسالة مهمة أيضا على حالة التكاتف من الجميع وعدم وجود خلافات كما يردد البعض وهو أمر جيد قبل ضربة البداية وخطوة تخرس الألسنة المتربصة مبكرا.



همسة في أذن القائمين على تنظيم الدوري بعد إعلان المواعيد بخصوص إقامة المباريات في الخامسة مساء خاصة في شهر أغسطس المقبل في الجولات الأولى للدوري والتي متوقع أن تشهد درجات الحرارة فيه ذروة الصيف وها نحن نشعر الآن بمدى صعوبة الأجواء حاليا في ظل موجات الحرارة المرتفعة المتتالية وأعتقد كان من الأفضل تأجيل المباريات في أغسطس لتقام في السادسة والتاسعة مثلا بدلا من الخامسة والثامنة.



كل عام ومنظومة الكرة المصرية بخير ونتمنى التوفيق لكل شركاء المنظومة سواء اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو الحكام والأندية وأن يكون موسما سعيدا على الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.