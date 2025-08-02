ظهور خاص لـ إيهاب جلال في فيديو تقديم شكري نجيب لاعبا في المقاولون (فيديو)

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، التعاقد مع شكري نجيب، لاعب الإسماعيلي والاتحاد السكندري السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهد فيديو تقديم شكري نجيب لاعبا في المقاولون العرب ظهورا لافتا للراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

المقاولون العرب يتعاقد مع شكري نجيب

ووقع اللاعب على عقود انتقاله إلى المقاولون العرب، في حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، وطلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

ونجح المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في التعاقد مع نادر هشام لاعب مودرن سبورت، أحمد كهربا قادمًا من صفوف الجونة، محمد حامد مدافع إنبي، محمود فوزي حارس أبوقير للأسمدة، إسلام هشام لاعب بتروجت، محمود أبوجودة مهاجم حرس الحدود، محمود دعبسة لاعب كهرباء الإسماعيلية، عمر الوحش قادمًا من صفوف الاتحاد السكندري، وإسلام جابر لاعب سموحة.

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