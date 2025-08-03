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الدوري المصري 2025، مواعيد مباريات الأسبوع الأول في الايجيبشن ليج

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الدوري المصري، تنطلق يوم الجمعة المقبل ضربة البداية بمباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026، والمقام بمشاركة 21 فريقا.

وتقام مباريات الأسبوع الأول في المواعيد التالية:

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة × بيراميدز - 5 مساء

المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري - 8 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك - 8 مساء

السبت 9 أغسطس

المقاولون العرب × زد - 5 مساء

سموحة × طلائع الجيش - 5 مساء

الإسماعيلي × وبتروجيت - 8 مساء

مودرن سبورت × الأهلي - 8 مساء

الأحد 10 أغسطس

كهربا الإسماعيلية × الجونة - 5 مساء

فاركو × إنبي - 8 مساء

البنك الأهلي × غزل المحلة - 8 مساء

ويحصل فريق حرس الحدود على راحة من منافسات الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

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