الدوري المصري 2025، مواعيد مباريات الأسبوع الأول في الايجيبشن ليج

الدوري المصري، تنطلق يوم الجمعة المقبل ضربة البداية بمباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026، والمقام بمشاركة 21 فريقا.

وتقام مباريات الأسبوع الأول في المواعيد التالية:

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة × بيراميدز - 5 مساء

المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري - 8 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك - 8 مساء

السبت 9 أغسطس

المقاولون العرب × زد - 5 مساء

سموحة × طلائع الجيش - 5 مساء

الإسماعيلي × وبتروجيت - 8 مساء

مودرن سبورت × الأهلي - 8 مساء

الأحد 10 أغسطس

كهربا الإسماعيلية × الجونة - 5 مساء

فاركو × إنبي - 8 مساء

البنك الأهلي × غزل المحلة - 8 مساء

ويحصل فريق حرس الحدود على راحة من منافسات الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

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