وائل جمعة يحتفل بتخرج ابنته في جامعة ليفربول (صور)

احتفل وائل جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتخرج ابنته حبيبة من قسم القانون في جامعة ليفربول، ونشر وائل جمعة صورا له ولابنته بعد حفل تخرجها، معلقا: “حفل تخرج حبيبة بنتي من جامعة ليفربول، ربنا يوفقك يا حبيبة قلبي وتوصلي للي تتمنيه في حياتك”.

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