الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

رئيس الموساد السابق: حان الوقت لوقف الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال رئيس الموساد السابق، داني ياتوم، إن الوقت قد حان لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، في تصريح يعكس تزايد الأصوات المنتقدة لاستمرار العمليات العسكرية.

رئيس الشاباك السابق: إسرائيل دفعت أثمانًا باهظة في حرب غزة

وفي السياق نفسه، صرّح رئيس الشاباك السابق، يورام كوهن، بأن إسرائيل دفعت أثمانًا باهظة في هذه الحرب، تمثلت في أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، معتبرًا أن الإنجازات المحققة على الأرض "محدودة للغاية" مقارنة بالخسائر.

من جانبها ردت حركة حماس، على مزاعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تعمدها  تجويع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

حماس: لا نتعمد تجويع الأسرى الإسرائيليين

وأكدت حماس: لا نتعمد تجويع الأسرى لكنهم يأكلون مما نأكل، ومستعدون للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.


حماس تكشف شرطها للتجاوب مع طلبات الصليب الأحمر

وتابعت: نشترط فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لسكان غزة من أجل التجاوب مع طلبات الصليب الأحمر.
 

واختتمت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، على إسرائيل وقف عملياتها الجوية أثناء تسليم المساعدات للأسرى الإسرائيليين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس المكتب الإقليمي للصليب الأحمر، طالب خلاله المنظمة الدولية بالتأكد من حصول الأسرى الإسرائيليين على الرعاية الطبية اللازمة والتغذية المناسبة.

وأوضح التقرير أن رئيس المكتب الإقليمي للصليب الأحمر عبّر عن صدمته بعد مشاهدة المقاطع المصورة التي أظهرت أوضاع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، مؤكدًا أنها تثير القلق بشأن ظروف احتجازهم.

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