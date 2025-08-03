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خارج الحدود

نتنياهو يطالب الصليب الأحمر بضمان رعاية الأسرى الإسرائيليين

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس المكتب الإقليمي للصليب الأحمر، طالب خلاله المنظمة الدولية بالتأكد من حصول الأسرى الإسرائيليين على الرعاية الطبية اللازمة والتغذية المناسبة.

صدمة الصليب الأحمر بعد مشهد الأسرى الإسرائيليين

وأوضح التقرير أن رئيس المكتب الإقليمي للصليب الأحمر عبّر عن صدمته بعد مشاهدة المقاطع المصورة التي أظهرت أوضاع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، مؤكدًا أنها تثير القلق بشأن ظروف احتجازهم.

نتنياهو يزعم: هناك تجويعا متعمدا للأسرى الإسرائيليين

من جانبه، وصف نتنياهو ما اعتبره "تجويعًا متعمدًا" للمحتجزين بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وأحكام اتفاقية جنيف، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لضمان سلامتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

ويأتي هذا الاتصال في ظل استمرار التوترات الإقليمية والمفاوضات غير المباشرة بشأن أوضاع المحتجزين والأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

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