وزير الخارجية: مصر تمد يد العون لغزة وعلى إسرائيل رفع الحصار وفتح المعابر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر لم تدّخر جهدًا في تقديم الدعم الإنساني والطبي لقطاع غزة منذ بدء الحصار وسياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن "أيدي مصر بيضاء" في هذا الملف.

إدخال المساعدات الإنسانية لغزة والعوائق التي تفرضها إسرائيل

وأوضح عبدالعاطي، في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، أن القاهرة تواصل إدخال المساعدات عبر كافة المنافذ المتاحة برًا وجوًا، للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع. وأكد أن المسؤولية القانونية والإنسانية الأساسية تقع على عاتق قوة الاحتلال – إسرائيل، التي يتعين عليها فتح جميع المعابر، وخاصة الخمسة التي تربطها بغزة، بالإضافة إلى الجناح الفلسطيني من معبر رفح.

القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وشدد على ضرورة رفع إسرائيل لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والطبية، معتبرًا أن هذه السياسات تمثل "نهجًا ممنهجًا للتجويع".

وأضاف الوزير: "أكرر مجددًا أن كل من يزايد على الدور المصري، سواء عن وعي أو دون وعي، إنما يُسهم في نهاية المطاف بتخفيف الضغط والمسؤولية عن الطرف الحقيقي المتسبب في الكارثة، وهو إسرائيل، بصفتها القوة القائمة على الاحتلال".

واختتم عبد العاطي تصريحاته بالتعبير عن أمل مصر في عقد مؤتمر "التعافي المبكر وإعادة الإعمار" في أقرب وقت ممكن، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تأكيدًا على دعمها المستمر للأشقاء الفلسطينيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.