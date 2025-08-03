شاهد، هدف جراديشار في مباراة الأهلي ومنتخب الشباب

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف دون رد على نظيره منتخب الشباب في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما اليوم، على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وسجل هدف التقدم لصالح النادي الأهلي، اللاعب نيتس جراديشار.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي فيديو هدف جراديشار أمام منتخب الشباب وعلقت:" هدف جراديشار يمنح فريقنا الفوز وديًا على منتخب الشباب".

تشكيل الأهلي أمام منتخب الشباب

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم ومصطفى العش ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كامل وأشرف داري وإبراهيما كاظم ومحمود لبيب ومحمد عاطف ومحمد رأفت.

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