فاروق جعفر يكشف حقيقة ما أثير عن تدهور الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

كشف الكابتن فاروق جعفر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، حقيقة ما أثير بشأن تدهور الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للفراعنة.

الحالة الصحية لحسن شحاتة

وطمأن الكابتن فاروق جعفر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، مؤكدًا أن حالته جيدة وتشهد تحسنًا ملحوظًا.

شائعات حول صحة الكابتن حسن شحاتة

وقال جعفر إنه زار الكابتن حسن شحاتة اليوم الأحد، وقضى معه ساعتين ونصف في أجواء مليئة بالضحك والمرح، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله من شائعات حول حالته الصحية أمر غير لائق وغير مقبول، متمنيًا ألا تصل هذه الأخبار السلبية إليه.

رسالة تقدير للرئيس السيسي بعد توجيهه برعاية الحالة الصحية لحسن شحاتة

ووجّه فاروق جعفر الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بحالة الكابتن حسن شحاتة ورعايته الصحية، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس تقدير الدولة لرموز الرياضة المصرية.

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