لفتة إنسانية، السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية والطبية للكابتن حسن شحاتة.. ونجل المعلم يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس لوالده.. والزمالك يوجه رسالة شكر

في لفتة إنسانية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وذلك على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

الدعم الكامل للكابتن حسن شحاتة

وتأتي توجيهات الرئيس حرصًا على تقديم الدعم الكامل للكابتن حسن شحاتة، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.

المدير الفني الأسبق لمنتنخب مصر

ومن جانبه، كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، نجل المدير الفني الأسبق لمنتنخب مصر، كواليس مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على حالة والده، وذلك في ظل الوعكة والأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها حسن شحاتة واحتاج إلى تدخل جراحي ورعاية صحية.

متابعة حالة حسن شحاتة الصحية

حيث وجه الرئيس السيسي بضرورة متابعة حالة حسن شحاتة الصحية وتوفير كل سبل الدعم الطبي له.

كريم حسن شحاتة من خلال تصريحات تليفزيونية أكد أن مكالمة الرئيس السيسي أثلجت صدر حسن شحاتة، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي على المكالمة وعلى التواصل، مؤكدا أنها لفتة جميلة من الرئيس رغم الاهتمامات والمشاكل هو رعاية أبناء مصر المخلصين وأشكره مرة أخرى على كرمه.

مجلس إدارة نادي الزمالك

كما تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب توجيهه برعاية طبية لحسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

حيث تقدم مجلس إدارة الزمالك ببيان رسمي بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على موقفه الإنساني النبيل تجاه الكابتن حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

توفير الرعاية الصحية اللازمة للكابتن حسن شحاتة

وأكد مجلس إدارة الزمالك أن توجيه الرئيس بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للكابتن حسن شحاتة يعكس تقدير الدولة المصرية لرموزها الرياضية، ويُعد لفتة إنسانية عظيمة تؤكد حرص القيادة السياسية على دعم أبناء الوطن في كافة المجالات.

وشدد المجلس على أن هذا الموقف ليس غريبًا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة المصرية وأبطالها، ويحرص دائمًا على تكريم من قدموا إنجازات عظيمة لوطنهم.

وأشار البيان إلى أن الكابتن حسن شحاتة يُعد واحدًا من أهم رموز الكرة المصرية والعربية، لما قدمه من نجاحات كبيرة سواء لاعبًا أو مدربًا، أبرزها قيادته للمنتخب الوطني للتتويج بثلاث بطولات أمم إفريقيا متتالية في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

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