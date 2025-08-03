الأحد 03 أغسطس 2025
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رياضة

طارق مصطفى لبونجا: ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك

بونجا، فيتو
بونجا، فيتو

نعى طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى منتخب المحليين ونادي وادي دجلة الذي وافته المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل.

ونشر طارق مصطفى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "بونجا حارس وادي دجلة..ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك يارب على الفراق".


دعوة المغرب لطارق مصطفى  

ووجه طارق مصطفى الشكر إلى سفير المغرب محمد آيت على الدعوة الكريمة له بمناسبة الاحتفال بعيد العرش والذي أقيم الأربعاء الماضي بأحد فنادق القاهرة.

 

 

مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت

وانتهت مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت الودية والتى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الفرعى، بفوز فريق البنك الأهلى بثنائية نظيفة أحرزها محمد بن شرقي، أحمد أمين أوفا.

 

البنك الأهلي يلتقي الشمس وديا 


ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى اليوم الاحد التجربة الودية الاخيرة أمام فريق الشمس استعدادا لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الافتتاحية لبطولة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

 

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