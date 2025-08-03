الأحد 03 أغسطس 2025
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رياضة

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة منتخب الشباب

الأهلي
الأهلي

أعلن خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الذي يخوض ودية منتخب الشباب التي تقام على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

 جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم ومصطفى العش ومحمد شكري. 

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة. 

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كامل وأشرف داري وإبراهيما كاظم ومحمود لبيب ومحمد عاطف ومحمد رأفت.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الأهلي

تنطلق مباراة منتخب الشباب تحت 20 سنة، أمام الأهلي في تمام السادسة مساء، ويحتضنها استاد السلام. 

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

يلتقي الأهلي نظيره بتروجت وديا في التاسعة مساء اليوم على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق لانطلاقة الموسم الجديد. 

يذكر أن مباراتي الأهلي ومنتخب الشباب وأيضا الأهلي وبتروجيت لن تنقل تليفزيونونيا بناء على طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو. 

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