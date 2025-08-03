الأحد 03 أغسطس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية: اللجان الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين غدا

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة على أهبة الاستعداد لاستقبال الناخبين غدًا في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا جاهزية اللجان من كافة النواحي اللوجستية والتنظيمية، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويُسر.

 

المشاركة الإيجابية في العُرس الانتخابي الديمقراطي

وحث محافظ الدقهلية أبناء المحافظة على ضرورة المشاركة الإيجابية في العُرس الانتخابي الديمقراطي، مؤكدًا أن أبناء المحافظة دائمًا يضربون أروع الأمثلة والقدوة في مشاركاتهم، مشيرًا إلى أن الدقهلية محافظة كبيرة، ولابد أن تظهر بالشكل اللائق بمكانتها وعراقة أهلها.

توفير مظلات وأماكن انتظار لكبار السن، والكراسي المتحركة لذوي الهمم

وأكد محافظ الدقهلية أنه تم توفير مظلات وأماكن انتظار لكبار السن، والكراسي المتحركة لذوي الهمم، ووضع خطة تأمين طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسبًا لأي طوارئ، وهناك تنسيق كامل بين مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، مع غرف العمليات في جميع المراكز والمدن والقرى.

عدد المقار الانتخابية ومن لهم حق التصويت 

وأوضح محافظ الدقهلية أن عدد المقار الانتخابية بنطاق المحافظة يبلغ 656 مقرًا، تضم 723 لجنة انتخابية، يشرف عليها 723 مستشارًا، ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت 4 ملايين و674 ألفًا و726 ناخبًا على مستوى المحافظة، ويتنافس 22 مرشحًا لاختيار 6 مرشحين منهم بالنظام الفردي، إلى جانب القائمة التي تضم 7 مقاعد، ليكون عدد مقاعد الدقهلية 13 مقعدًا.

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