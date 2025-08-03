محافظ قنا يتفقد المقار الانتخابية ويؤكد جاهزيتها لاستقبال الناخبين (صور)

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية لتفقد عدد من المقار واللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس الجاري.



رافق المحافظ في جولته كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وسمية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الجولة أن المحافظة أنهت كافة التجهيزات المتعلقة بالمقرات الانتخابية، مشددًا على جاهزية اللجان من مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم التأكد من جاهزية المقرات الانتخابية من حيث النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وتوفير الإنارة، ودورات المياه، وكراسي متحركة لذوي الهمم داخل كل لجنة، فضلًا عن التأكد من توافر مصادر الكهرباء في جميع اللجان الفرعية، بما يعزز من راحة وسلامة المواطنين.

وأضاف "عبدالحليم " أن عدد السكان بمحافظة قنا يبلغ نحو 3 ملايين و674 ألف نسمة، من بينهم 2 مليون و200 ألف و369 ناخبًا وناخبة مدرجين في قاعدة بيانات الناخبين، موزعين على لجنة عامة واحدة، و301 مركز انتخابي يضم 304 لجنة فرعية، يتنافس فيها 24 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب 3 مرشحين ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر".

كما أشار إلى أنه تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية وفرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارات مطافئ وإسعاف بالقرب من المقار الانتخابية، تحسبًا لأي طارئ، وضمانا لسرعة الاستجابة.

ودعا محافظ قنا المواطنين بكافة أطيافهم وفئاتهم إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، مؤكدًا أن التصويت في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مجتمعية، تُسهم في تعزيز دعائم الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل.

يذكر أن محافظة قنا انتهت كذلك من ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، واستقبال أي شكاوى أو بلاغات والعمل على حلها فورًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.