حملة رقابية وتفتيشية على مخابز القرى في الدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بلجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة بالتنسيق مع التموين، للمرور والتفتيش على عدد من المراكز ومتابعة جودة الأداء في المخابز، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم التحقق منها وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على الفور.

لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين، وأن المحافظة تتعامل بكل حزم مع المخالفات التموينية التي تمس رغيف الخبز المدعّم، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى حد إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات، مؤكدًا أننا نسعى بكل السبل لحصول كل مواطن على حقه في الخبز الجيد المدعوم وبالوزن المقرر ولا نقبل المساس به تحت أي مبرر.

قامت بالمرور على 10 مخابز

وأوضح محافظ الدقهلية أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت بالمرور على 10 مخابز، بمراكز المنصورة والسنبلاوين وتمي الامديد، أسفرت عن رصد وتحرير عدد من المخالفات، تمثلت في، تحرير اجمالي 13 محضر نقص وزن رغيف الخبز بمقدار يتراوح بين 15 و37 جراما، وهو ما يُعدّ استيلاء واضح على دعم المواطنين، وتصرف في الدقيق المدعم، حيث ضبطت الحملة مختلف تصرف في كميات من الدقيق بلغت 42 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بوزن 50 كجم للشيكارة الواحدة، ما يمثل إهدار للمال العام واستغلال غير مشروع للدقيق المخصص لرغيف الخبز.

قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز

كما رصدت الحملة عدد من المخالفات، شملت، عدم وجود قائمة بيانات للمخبز، وعدم وجود سجل تفتيش، في محاولة للتهرب من الرقابة والمتابعة،وكذلك قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز الأخرى ولم يتم رصد أي مخالفات بها، والتزامها بالمعايير المقررة وجودة الإنتاج، وشارك في الحملة التفتيشية والرقابية، محمد صلاح مدير إدارة المتابعة، والدكتور اسماعيل تركي مدير إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين.

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