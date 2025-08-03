بلاغ جديد ضد مستخدمي "التيك توك" بهدف الدجل والشعوذة

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ ضد مروجي التيك توك وظهور شخص يدعى “د.ك” بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الدجل والشعوذة المقترنة بالتحريض على نشر الفسق والفجور واختلاط الأفعال وربطها بالدين، وأيضا ظهور أحد البلوجرات ويدعى “أ. ع” وكان دائما الظهور مع البلوجر “شاكر” وأخرى تدعى “دكتور كابي”.

وجاء التفاصيل البلاغ

وجاء في البلاغ، أنه في إطار ملاحقة أصحاب المحتوى الرديء على الإنترنت والاستجابة الفورية من وزارة الداخلية للبلاغات المقدمة من المحامين وإطفاء لنار الغضب من المواطنين ضد التيك توك، فإن هناك نوعا آخر من الجريمة مضافة إلى جرائم إساءة استعمال الإنترنت والتحريض على الفسق والفجور بتجارة الدين ومحاولة التربح من خلال استغلال الدين في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأردف “محفوظ” في بلاغه: يتم تقديم محتوى غير هادف وذلك بغرض الاستيلاء على أموال المصريين واستقدام الدعم باستغلال الدين فيظهر المدعو ا.ح ومن تدعى كابي بملابس رجال الدين على الإنترنت واستخدام إشارات وإيحاءات إباحية لزيادة المشاهدات ثم استخدام الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين.

وأضاف محفوظ في بلاغه: إيهام المواطن بأن البلوجر هو رجل دين أو أنه يملك قدرات الكهنوت الديني ويفعل ما يجعل المواطن يشعر بأن عليه ضريبة دينية لابد أن يدفعها المتابع له ويستخدم البلوجر الدجل والشعوذة من أجل تحقيق أغراضهم الإجرامية لحسابات أشخاص ومنهما “ا.ح” و"الدكتورة ك.ي" يستخدمان الدجل والشعوذة ونشر الخرافات بالإضافة إلى المحتوى الإباحي وإساءة استعمال الانترنت.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه السلطات الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتاجرين بالدين واستخدام الدجل والشعوذة من أجل النصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال نشر محتويات إباحية بهدف زيادة المشاهدات بثياب الدين وطالب بسرعة القبض عليهما بعد تقنين الإجراءات مع اتخاذ اللازم قانونا.

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