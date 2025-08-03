ألقاه بزجاجة مياه بلاستيكية، تفاصيل مصرع خمسيني على يد نجل شقيقه بالدقهلية

شهدت قرية الضهرية مركز شربين في محافظة الدقهلية مصرع خمسيني متأثرًا بإصابته، جراء تعدي نجل شقيقه عليه وإلقائه بزجاجة مياه كبيرة ارتطمت في وجهه خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات عائلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

استقبال خمسيني جثة هامدة

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من المستشفى، بوصول شخص يدعى رجب القياس أحمد، ويبلغ من العمر 57 عامًا، عامل، جثة هامدة، ادعاء تعد من آخر.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرة المجني عليه وشهود العيان، اتهموا نجل شقيقه ويدعى السيد ر.ال.، ويبلغ من العمر 37 عامًا، سائق، بالتعدي على عمه بضربه بكف اليد على وجهه، ثم ألقى زجاجة بلاستيكية مملؤة بالمياه عليه أثناء وقوفه أمام منزله، على مسافة 3 أمتار تقريبًا، وارتطامها بوجه الضحية بجوار العين اليسرى، وسقط على وجهه على إثر الضربة ولفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك خلال مشاجرة بسبب خلافات عائلية متكررة بين الأسرتين.

نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وقررت تسليمه لذويه لدفنه بعد انتهاء الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.