تعليم الإسكندرية يتابع الاختبارات الإلكترونية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

تابع الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الاختبارات الإلكترونية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب المتقدمين اليوم ٣ من أغسطس ٢٠٢٥.

يأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء به لمواكبة التطور التكنولوجي وتخريج فني ماهر مبتكر مواكب لسوق العمل المحلي والدولي،



وفي ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة اختبارات قبول الطلاب الجدد بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية إلى أنَّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد طفرة جديدة للتعليم الفني ونقلة نوعية بمحافظة الإسكندرية، كما أنها تخدم عددًا من المحافظات المجاورة.

وأشار إلى أهمية توفير المزيد من هذه المدارس، التي تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة، وفتح فرص تأهيل وتعليم متميزة لتخريج فنيين ذوي مهارة عالية تواكب المعايير القومية والدولية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل، موضحًا أن المدرسة تقبل الطلاب المتفوقين علميًا، ويشهد المجتمع السكندري تغيُّرًا ملحوظًا في نظرته للتعليم الفني.

وقد أُجريت الاختبارات بديوان عام المديرية، حيث توافد الطلاب في المواعيد المحددة لأداء الاختبارات الإلكترونية، والتي تهدف إلى قياس مستوى الفهم والتحصيل والمهارات الأساسية للالتحاق بالتخصصات التكنولوجية المتاحة بالمدارس.

ووجّه أبو زيد بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب، وضمان انضباط العمل والتيسير عليهم طوال فترة الاختبارات، وفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مدير المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم الفني، وتأهيل طلاب شمال سيناء لسوق العمل من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعمل بشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات التكنولوجية.

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