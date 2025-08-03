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وزير العمل يعلن بدء الاختبارات للكوادر المرشحة للعمل بمصنع شيكولاتة وحلويات بالأردن (صور)

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن بدء الاختبارات للكوادر المصرية التي تقدمت على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة"، للعمل في مجالات صناعة الكاكاو والشيكولاتة وتصنيع الحلويات الشرقية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الوزير إن هذه الاختبارات دليل على مصداقية هذه الفرص،التي تأتي في إطار التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيلإن هذه الاختبارات هي المرحلة الأولى من 61 فرصة عمل لعمالة مصرية،أعلنت عنها الوزارة للعمل في الأردن في شركات متخصصة في مجالات  متنوعة من بينها صناعة الكاكاو والشيكولاتة وتصنيع الحلويات الشرقية، وذلك برواتب مجزية، بخلاف المزايا والحوافز الأخرى.

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