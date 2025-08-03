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رياضة

استمرار غياب رمضان صبحي، تشكيل بيراميدز في مواجهة أسوان

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه أمام أسوان في آخر وديات الفريق استعدادا لانطلاق الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة أسوان

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويستمر غياب رمضان صبحي لاعب الفريق السماوي عن وديات بيراميدز بعد أزمته الأخيرة واتهامه بالتزوير.

يختتم فريق بيراميدز مبارياته الودية اليوم الأحد بمواجهة فريق نادي أسوان مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

قرعة الدوري المصري الممتاز

يذكر أن قرعة الدوري الممتاز أوقعت فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في بداية مشواره بالبطولة التي تنطلق يوم 8 أغسطس الجاري.

مباراة بيراميدز وسيراميكا

وانتهت المباراة الودية والتي جمعت بين فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وأعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الشاب محمود صابر لمدة ٣ سنوات إضافية.

بيراميدز يعلن التجديد لمحمود صابر

وكان عقد محمود صابر مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري قبل أن تنجح إدارة التعاقدات بقيادة الكابتن عمرو بسيوني في الحصول على توقيع اللاعب وتمديد العقد لـ ٣ سنوات إضافية.

وبات عقد محمود صابر ممتدا مع نادي بيراميدز لمدة ٤ سنوات قادمة.

يذكر أن محمود صابر ارتبط اسمه بنادي الزمالك الذي كان يرغب في ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري. 

 

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بيراميدز أسوان الفريق السماوي رمضان صبحي

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