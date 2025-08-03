الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

سقوط شهيد ومصابين من عناصر تأمين المساعدات شمال غرب مدينة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط شهيد ومصابون من عناصر تأمين المساعدات شمال غرب مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

وأفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الأحد، بارتفاع ضحايا التجويع في القطاع إلى 175 شهيدا بينهم 93 طفلا.

آلية المساعدات الحالية مسيسة ومسئولة عن مقتل 1400 جائع في غزة

ومن جانبه، أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أن المجاعة في غزة نتيجة سعي متعمد لاستبدال ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية بالمنظومة الأممية.

أسباب المجاعة في غزة

وأوضح أن آلية المساعدات الحالية دوافعها سياسية ومسئولة عن مقتل نحو١٤٠٠ جائع في غزة.

وتابع: الوضع تفاقم بمنع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ ٥ أشهر، مضيفًا أن تهميش وإضعاف الأونروا لا علاقة له بادعاءات تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة.

كما أوضح أن إضعاف الأونروا متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد بقائهم في غزة.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أمس السبت، أن 900 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، وسط حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية المستمرة.

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