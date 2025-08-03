وزير الخارجية: مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة (صور)

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن من يتحدث عن تهميش الدور المصري هو واهم، ولا يفهم حقيقة الاعتبارات الجيو- ستراتيجية لهذه المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للمحررين الدبلوماسيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية بحضور (فيتو) اليوم الأحد، على هامش فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج وردا على سؤال حول المحاولات المستمرة من جانب بعض الأطراف الخارجية لتحييد واستهداف الدور المصري في القضايا الإقليمية والدولية وتحديدا القضية الفلسطينية.

كما أكد وزير الخارجية، أنه ليس من قبيل المبالغة أو المجاملة أن الدور المصري واضح للعيان، وأن مصر هي ركيزة الاستقرار في المنطقة لاعتبارات كثيرة جدا شاء من شاء وأبى من أبى.

وأشار في هذا الصدد إلى اعتبارات كثيرة تتعلق بالتاريخ والجغرافيا والديموغرافيا.. وفوق ذلك اعتبارات القيادة الحكيمة والرشيدة التي تقود باقتدار دفة السياسة الخارجية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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