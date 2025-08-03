مباحث الإسكندرية تكشف غموض مقتل محامٍ داخل مكتبه بميامي

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، من كشف غموض مقتل محامٍ داخل مكتبه في منطقة ميامي، بدائرة قسم شرطة المنتزه، شرق الإسكندرية، إذ تبين من التحريات أن فتاة وصديقها وراء ارتكاب الجريمة بعد علمهما بتحصل المحام على مبلغ 800 ألف جنيه،عمولة نظير بيع عقار، فعقدت العزم على التخلص منه، وسرقة الأموال واتفقت مع صديقها لتنفيذ الجريمة.

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة محامى مقتول داخل مكتبه بمنطقة محامى دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص والمعاينة أن الشقة محل البلاغ تستخدم شقة سكنية وملحق بها غرفة يستعملها المحامى مكتب له ويستقبل بها زبائنه.

وعثر على جثة "محمد.أ.أ" محامى،وبها عدة طعنات متفرقة،كما تبين اختفاء بعض محتويات الشقة ومنها شاشة تلفزيون وبعض المقتنيات،الى جانب مبلغ من المال.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد شخصية الجناة، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة التى أشرف عليها المستشار خالد جلال المحامى العام الأول لنيابات المنتزة الكلية بالإسكندرية، أن المتهمة الأولى، كانت على معرفة بالمجني عليه، وعلمت يوم الحادث أنه تحصل على عمولة كبيرة نظير إتمام عقد بيع عقار بلغت نحو 800 ألف جنيه، فقعقد العزم على التخلص منه وسرقة الأموال.

وقررت المتهمة أمام النيابة أنها استعانت بالمتهم الثانى صديقها لتنفيذ مخططها الإجرامية.

وأوضحت أنها ذهبت إلى المحامٍ ليلا وطلبت منه أن يحرك لها دعوى خلع ضد زوجها المسجون على، ذمة إحدى القضايا،ثم استغلت دخوله الحمام وعند خروجه غافلته بالضرب لآلة حادة ما أدى لسقوطه على الأرض ثم استعانت بصديقها الذى سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض حتى تأكدا من وفاته.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوليا على مبلغ 800 ألف جنيه، وشاشة تلفزيون وبعض المتعلقات ولاذا بالفرار.

عقب انتهاء التحقيقات أمر المحامى العام لنيابات المنتزة بندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة،وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

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