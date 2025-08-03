الهيئة الوطنية للانتخابات: الحبر الفسفوري يستخدم فقط في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات

موعد انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل 2025 ، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الحبر الفسفوري لا يُستخدم في جميع أنواع الانتخابات، موضحة أنه يُخصص فقط للاستحقاقات الانتخابية ذات الطابع الفردي العام مث الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، وذلك لضمان منع تكرار التصويت.

وأشارت الهيئة إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ سواء في الداخل أو الخارج، لا تشهد استخدام الحبر الفسفوري، حيث يتم الاعتماد على إجراءات أخرى تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مثل قيد أسماء الناخبين بالكشوف الرسمية، وإثبات مشاركتهم في النظام الإلكتروني الخاص باللجنة.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل

ويبدأ، غدا الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، وسط استعدادات مكثفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وشهدت مقار اللجان الانتخابية تجهيزات لوجستية وأمنية شاملة، شملت توفير صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت وكشوف الناخبين، إلى جانب التأكد من جاهزية لجان ذوي الهمم وكبار السن، وتيسير سبل التصويت لهم، بما يعكس التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق أعلى المعايير القانونية والتنظيمية.

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة إلكترونية تمكّن الناخبين من الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية بسهولة ويسر، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويمكن للناخبين المصريين، سواء المقيمين داخل مصر أو خارجها، معرفة بيانات لجانهم الانتخابية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو من خلال التطبيق الإلكتروني للهيئة على الهواتف المحمولة، وتشمل بيانات الاستعلام، عنوان مقر اللجنة الانتخابية، رقم اللجنة الفرعية، الرقم في الكشوف الانتخابية ومدى أحقية الناخب في التصويت.

ويتم الاستعلام بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة على الموقع، لتظهر على الفور كافة البيانات المتعلقة بمشاركة الناخب في الانتخابات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات التصويت، وضمان وصول جميع الناخبين إلى مقار لجانهم في الوقت المحدد دون عناء.

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