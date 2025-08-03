الزمالك يكشف حقيقة وصول عرض رسمي من قطر لضم محمد السيد

نفى مصدر مسئول داخل نادي الزمالك ما تردد في الساعات الماضية بشأن تلقي النادي عرضًا رسميًا من أحد الأندية القطرية لضم محمد السيد، الظهير الأيمن الصاعد بالفريق الأول.

اللاعب مستمر مع الفريق

وأكد المصدر أن محمد السيد مستمر مع الزمالك، ولا توجد أي نية للتفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشددًا على أن اللاعب يعتبر من أهم العناصر الشابة التي يعوّل عليها الجهاز الفني في خطة بناء الفريق للمواسم المقبلة.

إدارة النادي لم تتلقّ أي اتصالات

أوضح المصدر أن الإدارة لم تتلقَّ أي اتصالات رسمية أو غير رسمية من أندية قطرية بخصوص اللاعب، وكل ما يتردد مجرد شائعات تهدف لزعزعة استقرار الفريق، خصوصًا مع اعتماد المدرب الجديد على العناصر الصاعدة ومنحهم فرصة المشاركة بشكل منتظم.

الزمالك متمسك بموهبته

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن النادي يُقدّر إمكانيات محمد السيد، ويضع خطة لتطويره فنيًا، موضحًا أن اللاعب سيحصل على فرص أكبر هذا الموسم، ضمن سياسة الاعتماد على أبناء النادي في المستقبل القريب.



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